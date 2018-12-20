Порошенко: армия в любой момент готова дать ответ на провокацию РФ

Сейчас украинские Вооруженные силы в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия Российской Федерации. Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области, передает корреспондент УНН.



"Военное положение мы вводили для того, чтобы агрессор заплатил гораздо большую цену, если примет безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства. Подчеркиваю, что сейчас в результате тех действий, которые были применены (введение военного положения - ред.), наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", - сказал Президент.



Он выразил благодарность воинам 72-й механизированной бригады, которые надежно удерживают позиции, защищая Украину от российских захватчиков.

