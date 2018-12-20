Путин рассказал, когда женится

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, когда и на ком женится.



Сначала Путин поинтересовался у журналиста, женат ли он. И когда тот ответил утвердительно, сказал: «Он женат и хочет, чтобы мне было так же».



Глава государства отметил, что «как приличный человек» должен будет когда-нибудь жениться, но на ком — не ответил.



В 1983 году Путин женился на 25-летней Людмиле Шкребневой. Их брак просуществовал 30 лет, но распался в 2013 году. В интервью телеканалу «Россия-24» Владимир и Людмила Путины объявили, что решение развестись было обоюдным.

