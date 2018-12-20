В полиции заявили о сокращении количества разбоев и грабежей

Количество разбойных нападений в Украине в 2018 году является самым низким за последние 6 лет. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время итоговой пресс-конференции, посвященной результатам работы ведомства в 2018 году, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.



По его словам, по результатам одиннадцати месяцев зарегистрировано 2012 таких преступлений. Это количество меньше даже за довоенный 2013 год.



Председатель Нацполиции отметил, что за 11 месяцев 2018 зафиксировано около 456 000 уголовных правонарушений. Это на 34 000 меньше, чем в прошлом году. При этом количество расследованных преступлений осталась на том же уровне.



В то же время глава Нацполиции обратил внимание на снижение количества преступлений по отдельным видам. В частности, в 2018 году полицией зафиксировано на две тысячи меньше угонов транспорта, чем в прошлом году.



«Мы задокументировали 357 групп, которые специализировались на угонах. Над уровнем расскрытий еще надо работать, но превентивно сработали хорошо», - отметил Князев.



Он добавил, что в этом году зарегистрировано 227 600 краж. Это меньше на 27 000 преступлений, чем в прошлом году. Из числа этих преступлений раскрыто 85000. На 4000, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось и количество грабежей. При этом раскрыто каждое второе такое преступление.



Глава Нацполиции подчеркнул, что в условиях военного положения и длительного периода боевых действий актуальным остается вопрос изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.



«В течение года полицейские изъяли 1817 единиц огнестрельного оружия, почти 200 000 патронов и около 2 тысяч гранат, мин и самодельных взрывных устройств», - сообщил председатель Нацполиции.



Кроме того, глава ведомства сообщил о результатах деятельности Департамента стратегических расследований. Новое подразделение специализируется на документировании преступлений, совершенных разными категориями представителей криминала - от так называемых «воров в законе» до транснациональных преступных групп.



Подразделение, которое работает меньше года, уже продемонстрировало свою эффективность. Оперативники задокументировали и пресекли деятельность 254 преступных группировок. Этот результат является лучшим за последние 5 лет», - отметил глава Нацполиции.



Князев отметил, что в этом направлении также активно работает Управление уголовного анализа, созданное в прошлом году. Подразделение занимается внедрением методологии SOCTA, которая является важным инструментом в борьбе с организованной преступностью.



«Эта система позволит нам более эффективно проводить стратегический анализ деятельности преступных группировок и спрогнозировать наиболее опасные и интересные для преступного мира сферы деятельности», - отметил глава Нацполиции.

