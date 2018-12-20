Парубий подписал закон о переименовании УПЦ (МП)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в четверг днем подписал принятый на утреннем заседании закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).



"Возвращено с подписью главы Верховной рады Украины", - говорится на сайте Верховной Рады в рубрике "Даты и состояние прохождения" соответствующего проекта закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций.



Согласно процедуре, после подписания спикером парламента принятого народными депутатами закона документ направляется на подпись президенту Украины.

