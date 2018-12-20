Украина в ТКГ предложила установить пункт СММ ОБСЕ в Керчи

Украинская сторона предложила установить наблюдательный пункт Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Керчи для контроля за ситуацией в Керченском проливе, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук.



"Мы внесли предложение, чтобы СММ ОБСЕ установила свой наблюдательный пункт в Керчи для мониторинга и контроля за ситуацией в Керченском проливе", - сказал Е.Марчук на брифинге в четверг в Киеве.



По его словам, украинская сторона на заседании 19 декабря потребовала освобождения военнопленных моряков, а также демилитаризации Черного и Азовского морей.



"Российская сторона практически все наши предложения не поддержала", - резюмировал Е.Марчук.

