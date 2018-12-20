Новинский с трибуны ВР: «Уважаемые депутаты, не подыгрывайте избирательной кампании Порошенко, ему осталось недолго»

Украинская власть окончательно ополчила против себя народ. Такое заявление с трибуны Верховной Рады сделал глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Нардеп отметил, что коалиция парламента пытается нарушить регламент, поставить в повестку дня и проголосовать за законопроекты, направленные на уничтожение канонической Украинской православной церкви.

По его словам, власть идет на подобные шаги из-за критически низких рейтингов. Новинский подчеркнул, что большинство реформ в Украине провалено, люди живут в нищете, в стране война, а доверие к власти – на нуле. Единственным же общественным институтом, которому украинцы доверяют, по его словам, остается Церковь.

«Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине - Украинской православной Церкви, прихожанами которой являются более 32% граждан Украины, это около 10 миллионов человек, которые сегодня могут быть лишены права на свободу совести и религии. Авторами законопроекта УПЦ названа инструментом манипуляций Кремля без каких-либо доказательств. В верующих УПЦ власть видит для себя угрозу», - сказал Новинский.

Парламентарий добавил, что Оппозиционный блок выступает против создания провластных религиозных организаций за счет ущемления в правах трети украинского народа. Такой шаг он называет преступлением против государства.

Новинский призвал парламент оставаться в конституционном поле и не подыгрывать избирательной кампании уходящего президента Петра Порошенко, уровень недоверия к которому со стороны украинского общества превышает 80%.