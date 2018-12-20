Эффективные методы продвижения: как сделать приносящий деньги ресурс

Задача сайта – информировать клиентов о реализуемых товарах и услугах. Раньше это считалось аксиомой. Сегодня требования изменились. От качества работы ресурса зависит финансовое благосостояние компании. Результативное продвижение сайта в Netpeak – возможность сэкономить время, получив при этом ощутимый результат. Отправной точкой сотрудничества станет детальный анализ фактических показателей работы портала. Исполнитель определит, что именно мешает эффективно развивать бизнес. На основе собранной информации и цели, которую преследует клиент, компания-исполнитель сформирует план действий.

Преимущества сотрудничества с опытной командой

Компания оказывает услуги во многих странах. Это значит, что у каждого клиента появился эффективный инструмент улучшить работу компании. Второе преимущество – наличие у исполнителей международных сертификатов. Они свидетельствуют о том, что оптимизацией и продвижением займутся люди, которые понимают процесс. Помимо этого, клиенты оценят ряд других преимуществ:

оптимальное соотношение цены и качества;



клиентам предлагают эффективные и уникальные продукты;



возможность самостоятельно оценить эффективность проделанной SEO-работы;



наличие многофункционального «личного кабинета» – представители частного бизнеса имеют возможность принимать взвешенные решения, основываясь на различных показателях.

Наличие внушительного портфолио – отзывы предыдущих клиентов позволят лучше оценить качество оказываемых услуг.

Профессионализм сотрудников обеспечит высокий результат

Заказчик не хочет вникать в тонкости процесса оптимизации и продвижения. Его цель – получить результат к краткосрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим, заключить договор нужно с компанией, которая регулярно повышает свой профессиональный уровень. Одним из примеров станет регулярное проведение тематически семинаров. В них принимают участие практики. Люди, которые достигли заметных результатов. Слушатели из первых уст узнают о действенных кейсах.

Дополнит регулярные встречи тематический блог. Согласно данным статистики, число уникальных читателей увеличивается постоянно. В нем авторы затрагивают следующие темы:

маркетинговые компании в сети;



продвижение в социальных сетях;



функциональный аспект ресурса;



контекстная реклама;



веб-аналитика.

Профессионалы и те, кто только мечтают таковыми стать, получат возможность обмениваться информацией. В результате заказчик получит не только эффективно работающий интернет-ресурс, но и источник дополнительных практических знаний.