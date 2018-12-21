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Пол Маккартни выпустил клип с Эммой Стоун
Экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил клип на композицию Who Cares. Героиню клипа сыграла известная голливудская актриса Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд").
Видео создавалось в партнерстве с благотворительной организацией Creative Visions. Посвящено оно борьбе с буллингом - травлей, особенно распространенной в школах.
Съемки клипа проходили в Бруклине в первых числах октября. Режиссерами видео выступили Брэнтли Гутьеррес и Райан Хеффингтон.
Данная композиция входит в альбом британского певца под названием Egypt Station. Релиз пластинки состоялся в сентябре этого года.
Источник: Корреспондент
13:31