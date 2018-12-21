Ученые нашли способ предсказать преждевременную смерть

В американском Институте Солка ученые разработали новый способ предсказать смерть. Для этого специалисты определяют разницу в биологическом и фактическом возрасте клеток человека. Об этом сообщает MedicalXpress.



Чтобы узнать максимально точный биологический возраст человека ученые исследовали клетки кожи 133 человек в возрасте од одного до 94 лет. Они обратили внимание на активность ключевых генов в клетках соединительной ткани.



Дермальные фибробласты отвечают за процесс заживления ран и синтез компонентов межклеточного вещества. Исследователи искали в них биомаркеры старения, появляющиеся с возрастом.



Если специалисты находили значительную разницу между биологическим и хронологическим возрастов, это сигнализировало о проблемах со здоровьем и пассивности определенных генов.



Так исследование показало, что биологический возраст человека, больного прогерией, примерно на десять лет больше фактического возраста. При этой болезни организм подвергается преждевременному старению.

