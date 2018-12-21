Названы самые скачиваемые приложения и игры мира

Аналитическая компания AppAnnieо публиковала рейтинг самых популярных приложений и игр в 2018 году. Перечень был составлен на основе количества совокупных загрузок на платформах iOSи Android. Самым популярным приложением оказался Messenger (чат для Facebook). Об этом пишет Techcrunch.





По данным компании, пользователи совершили 113 миллиардов загрузок, потратив $76 миллиардов. При этом, основную часть прибыли обеспечили мобильные игры.Еще одним фактором роста оказались подписки, на которые в текущем году пользователь тратил почти три часа в день.