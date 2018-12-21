Apple изымает в Германии старые модели iPhone

Компания Apple изымает модели iPhone 7 и iPhone 8 из своих магазинов в Германии после проигрыша в суде двух дел, связанных с использованием патентов.



Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление компании.



"Apple изымает старые модели iPhone (7 и 8 - ред.) из своих магазинов в Германии после проигрыша производителю чипов Qualcomm двух судебных дел, связанных с патентами", - говорится в сообщении.



Региональный суд Мюнхена постановил, что Apple и ее дочерние компании нарушили право использования европейского патента компании-производителя чипов Qualcomm.



Суд также решил, что Apple должна выплатить Qualcomm компенсацию, однако не уточнил ее объем.



Отмечается, что ранее в этом месяце китайский суд запретил дочерним компаниям Apple продавать или импортировать некоторые модели iPhone также после иска Qualcomm о нарушении права на использование патентов.



В американской компании заявили, что Qualcomm своими исками в суд на самом деле хочет отвлечь внимание от настоящих проблем, которые существуют у них с Apple.

