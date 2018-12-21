Первые два вертолета Airbus поступили на службу Нацгвардии и ГосЧС

Первые 2 французских вертолета Airbus Helicopters поступили на службу Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.







Об этом написал в микроблоге Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.



"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе у Национальной гвардии Украины и ГосЧС Украины", - сообщил он.



Всего будет поставлено Украине 55 вертолетов для МВД.



Они составят систему авиабезопасности и гражданской защиты МВД.

