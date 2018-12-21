Половина украинцев не видит политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной

Почти половина украинцев считают, что сегодня в Украине нет политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной, свидетельствуют результаты опроса, и 60% хотели бы видеть "сильную руку", проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.



Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 49,3% украинцев считают, что сегодня в Украине нет политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной, 20,1% - считают, что такие лидеры есть, 30,6% - было тяжело ответить на вопрос.



Также 48,8% респондентов считают, что среди действующих на сегодня партий и движений, нет таких, которым можно доверять, 20,1% - считают, что есть, а 31,1% было тяжело ответить на вопрос.



Кроме того, 32,6% скорее согласны, что для нормального развития страны нужна "сильная рука", а не разговоры о демократии, 27,9% - полностью с этим согласны, 6,9% - полностью не согласны, 12,1% - скорее не согласны, а 20,5% было тяжело ответить на вопрос.



Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, опрошены 1800 респондентов.

