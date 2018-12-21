Сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

В Украине бензины и дизтопливо продолжают дешеветь. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.



Так, на заправках Shell бензины и ДТ подешевели на 60-90 коп./л до: А-92 - 29,09 грн/л, А-95 - 30,79 грн/л, А-95 Премиум - 33,29 грн/л, ДТ - 30,59 грн/л.



В сети KLO топливо подешевело на 10-80 коп./л до: А-92 - 28,99 грн/л, А-95 - 30,39 грн/л, А-95 Премиум - 31,79 грн/л, ДТ - 30,19 грн/л, ДТ Перемиум - 32,79 грн/л.



Региональные операторы также снижали цены на бензин и ДТ в диапазоне от 10 коп./л у Катрал Юга до 1 грн/л у ZOG и Укр-Петроля.



По состоянию на утро 21 декабря стоимость бензинов и ДТ в Украине снизилась до: А-92 - 28,75 грн/л, А-95 - 29,86 грн/л, А-95 Премиум - 30,77 грн/л, ДТ - 29,67 грн/л, ДТ Премиум - 31,13 грн/л.

