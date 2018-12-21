Украинское село оказалось на грани вымирания

В течение последних нескольких лет сохраняется тенденция сокращения сельского населения Украины, которая угрожает демографическим кризисом. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела социально-экономического развития сельских территорий Национального научного центра “Институт аграрной экономики”, к.э.н. Валерий Чопенко, передает УНН.



“Наиболее угрожающая ситуация наблюдается в некоторых регионах Центральной и Северной Украины. В 2017 году в Черниговской области смертность сельского населения превышала рождаемость в 3,8 раза, Сумской — в 2,9 раз, Черкасской — в 2,6 раз, Полтавской — в 2,5 раза”, - говорится в сообщении.



С 2016 года численность сельского населения уменьшилась на 1,2% и на начало 2018 составляла 13015,4 тыс. человек.



Наибольшее сокращение сельского населения произошло в следующих областях:



Черниговская (-3,3% ↓),

Сумская (-2,7% ↓),

Винницкая (-2,4% ↓),

Кировоградская (-2,3% ↓),

Харьковская (2,2% ↓).



Уменьшение численности населения происходит из-за его естественного сокращения. Сейчас смертность в сельской местности в среднем по Украине почти в 1,8 раза превышает рождаемость: в 2017 году коэффициент рождаемости составлял 9,9 человека, тогда как коэффициент смертности — 17,3 человека на 1000 человек населения.



“Всего в сельских территориях Украины почти исчерпан потенциал воспроизводства населения”, — отметил эксперт Валерий Чопенко.



По состоянию на начало 2018 года численность людей старше 60 лет (3047,6 тыс. человек), почти в 1,4 раз превысила численность детей в возрасте до 14 лет (2202,8 тыс. человек).



Людей в наиболее продуктивном детородном возрасте — 20-39 лет — было 3603,9 тыс. человек, то есть только 27,5% от общей численности сельского населения Украины. При этом на каждые 1000 мужчин указанного возраста приходилось лишь 923 женщины.



Депопуляция — систематическое уменьшение абсолютной численности населения любой страны или территории как следствие суженного воспроизводства населения, когда последующие поколения численно меньше предыдущих (смертность превышает рождаемость, высокая эмиграция, существуют обстоятельства, вызывающие большие потери людей, например, война), то есть во время депопуляции наблюдается спад в численности населения.

