Теневая экономика в Украине в І полугодии сократилась на 3% - МЭРТ

Уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года составлял 32% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.



"По расчетам Минэкономразвития в І полугодии 2018 года уровень теневой экономики составил 32% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении.



В министерстве объясняют, что детенизация украинской экономики стала возможной благодаря: сохранению макроэкономической стабильности, созданию благоприятных условий ведения бизнеса в Украине и сохранению тенденции экономического роста в условиях ускоренного роста инвестирования в экономику Украины отечественными компаниями, роста потребительского спроса населения, в том числе под влиянием реформирования в сфере оплаты труда, и благоприятной внешней конъюнктуры.



Вместе с тем в МЭРТ считают, что динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, сохранение значительных вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны и наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

