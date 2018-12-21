В НБУ рассказали о росте экономики в 2018 году

По итогам года рост реального ВВП Украины составит 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в пятницу, 21 декабря.



"Рост реального ВВП по итогам 2018 будет близким к прогнозу, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2018 (3,4%)", - говорится в сообщении.



В НБУ отмечают, что в III квартале экономика выросла на 2,8% в годовом измерении, замедлившись с 3,8% г / г во II квартале. Фактические темпы роста реального ВВП в III квартале 2018 были близки к оценке НБУ, которая была опубликована в Инфляционный отчет за октябрь 2018 (3,1% г / г).



Основным драйвером роста ВВП в III квартале выступал внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,7% г / г в результате повышения заработных плат, пенсий, увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких и стабильных потребительских настроений населения.



Инвестиционная активность оставалась одним из важных факторов экономического роста. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) продолжило расти значительными темпами (9,7% г / г).

