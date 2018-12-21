В Киеве пьяный полицейский отобрал у девочки телефон

В Киеве пьяный сотрудник полиции напал на 12-двенадцатилетнюю девочку и отобрал у нее мобильный телефон. Об этом сообщило Государственное бюро расследований в пятницу, 21 декабря.



Отмечается, что ГБР расследует нападение двух мужчин на девочку, одним из которых оказался правоохранителем.



"Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов. Полицейский отобрал у девочки мобильный телефон", – говорится в сообщении.



В ГБР уточнили, что одним из нападавших является сержант полиции ГУНП в Киеве. Во время преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший задержан.



В свою очередь пользовательница Facebook Наталия Саргсян сообщила, что нападение было совершено на ее 12-летнюю дочь Яну в парке за кинотеатром Тампере в Соломенском районе.



"Напали двое взрослых ребят 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили на снег, закрыли рот рукой и отобрали телефон. Тот, который постарше, работает в органах (конвойный полк милиции), женат, имеет маленького ребенка 10 месяцев", – написала женщина в соцсети.



По ее словам, двое мужчин шли в детский сад за своими детьми и спасли ее дочь.



"Задержали этих уродов с телефоном и вызвали полицию", – добавила Наталия Саргсян.

