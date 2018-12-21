Следующим соперником Усика станет британский тяжеловес

Украинский боксер Александр Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом из Великобритании



Об этом заявил сопромоутер Усика - Эдди Хирн, сообщает Sky Sports .



По словам промоутера, Усик будет драться с Чисорой или Уайтом, которые 22 декабря встретятся в матче-реванше.



"Усик может боксировать с победителем или побежденным в бою Чисора - Уайт. Он не будет бездельничать. Вы не увидите его с кем-то среднего уровня. Думаю, он поднимется в хэвивейт и будет боксировать в апреле в США", - рассказал Хирный.



Усик 22 декабря будет присутствовать в Лондоне на поединке Чисора -Вайт, после боя, вероятно, объявят имя следующего соперника украинца.

