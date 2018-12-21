Проблемы безработицы в больших городах нет - Рева

Проблемы безработицы в больших городах Украине нет. Такое заявление на заседании Верховной Рады в пятницу, 21 декабря, сделал министр социальной политики Андрей Рева, пишет Левый берег.



Министр, размышляя о начислении субсидий безработным, заявил о высоком уровне безработицы среди сельского населения.



"Учитывая, что в селе большая безработица остается, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия через решение комиссии. Что касается городских жителей - пожалуйста, я готов лично помочь тем, кто не работает, если у них есть желание работать. Проблемы безработицы в больших городах на сегодня нет. Всем, кто не работает, нужно задать им один простой вопрос: почему?" - сказал Рева.

