Bloomberg: дело Huawei может привести США и Китай к войне

Дело финансового директора Huawei может разделить США и Китай, а также сказаться на отношении народов, пишет Bloomberg.



Ранее 6 декабря в Канаде по требованию США была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. На прошлой неделе 10 декабря в Китае задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и гражданина Канады Майкла Свапоры. Задержания представили канадцев в виде пешек в игре Китая по освобождению Ваньчжоу от угрозы потенциально оказаться в американской тюрьме, пишет агентство. Уже 12 декабря суд в Канаде решил выпустить финдиректора Huawei под залог.



Задержания — это самые опасные события, которые могли произойти в условиях усиливающейся конфронтации Вашингтона и Пекина, говорится в материале. События, которые начинались в виде торговой войны США и Китая, затем приобрели формат битвы за контроль над будущими технологиями, теперь могут превратиться в войну друг против друга.



Автор отмечает, что доверие между странами опустилось на тревожный уровень. В таких условиях восстановление отношений может занять длительное время. В глазах американцев Китай представляется «новой империей зла», которая стремится к мировому господству за счет Соединенных Штатов. Для китайцев США часто кажутся властной иностранной державой, стремящейся нанести ущерб продолжающемуся подъему Китая.

