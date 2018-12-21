Глава Пентагона на прощание предупредил Трампа о российской угрозе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в своем письме об отставке предупредил американского лидера Дональда Трампа о растущей российской и китайской угрозах. Полный текст письма опубликовала газета The Guardian.



«Я уверен, что нам нужно действовать решительно в отношениях со странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим. Очевидно, что Китай и Россия хотят перестроить мир по своим авторитарным лекалам, усиливая (...) влияние на другие страны, чтобы получить выгоду за счет своих соседей, Соединенных Штатов и наших союзников», — написал он.



Мэттис также подчеркнул необходимость уважительно относиться к союзникам и «сохранять ясный взгляд на злонравных участников [международных отношений] и стратегических конкурентов, которые уже четыре десятилетия активно вовлечены в этот процесс». Глава Пентагона отметил, что США должны сделать все возможное, чтобы продвигать мировой порядок, который является неотъемлемой частью безопасности, процветания и сохранения ценностей американского народа.



Ранее 21 декабря стало известно, что Мэттис принял решение уйти в отставку. Пост он покинет 28 февраля 2019 года. В письме Трампу он заверил, что тщательно подготовит передачу полномочий своему преемнику, который пока неизвестен.

