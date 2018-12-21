Валовой внешний долг вырос на $1 млрд за квартал

В третьем квартале 2018 года валовой внешний долг Украины вырос на 985 млн долл., или на 0,9% - до 114,742 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 21 декабря.



Так, на конец третьего квартала долг сектора государственного управления составил 38,279 млрд долл., долг центрального банка – 6,749 млрд долл., долг прочих депозитных корпораций - 5,806 млрд долл., долг других секторов - 54,091 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – 9,817 млрд долл.



Также сообщается, что с начала года валовой внешний долг сократился на 709 млн долл., или на 0,6% (на 1 января 2018 года составлял 115,451 млрд долл).

