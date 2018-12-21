Новогодние приключения звезд: Винник застрял в лифте, Серега попал в КПЗ, а Даугуле встретила Новый год в поезде

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но жизнь непредсказуема. Иногда даже тщательно спланированный вечер развивается совсем по другому сценарию. На съемках концерта «На Интере – Главная елка страны», который зрители увидят 31 декабря в 22:30, звезды и ведущие телеканала рассказали о своих самых невероятных приключениях в новогоднюю ночь и о самом запоминающемся праздновании.

Олег Винник: « Однажды 31 декабря в Берлине после шоу я едва не опоздал на празднование Нового года, до наступления которого оставались считанные секунды. Застрял в лифте! Но, когда вышел, меня уже в коридоре встречали с шампанским – праздник был спасен».

Оля Полякова: «Самое странное празднование Нового года у меня случилось в прошлом году. Я работала в новогоднюю ночь. И пока одевалась и готовилась к выступлению, мы с моим костюмером закрылись в гримерке и болтали о всяком-разном. Мы с ней страшные болтушки! Когда начали стучаться в дверь, я крикнула: «Нельзя, я еще не готова!» И мы продолжили щебетать на какую-то свою, бабскую тему. Когда я оделась и мы, наконец, открыли дверь, увидели в коридоре моего администратора. Он говорит: «Я вас поздравляю: Новый год наступил 15 минут назад». Мы его просто протрындели, даже не поняв, что он наступил! Администратор тогда стучался к нам с шампанским, чтобы мы отпраздновали по-человечески, а мы не открыли. Такого у меня никогда не было! Обычно под бой часов я загадываю желания, а в прошлом году я все это пропустила. Но год был неплохой. Думаю, может, стоит и дальше так продолжать?»





Серега: «Однажды 31 декабря на меня надели наручники и посадили в «обезьянник». Все из-за неразберихи с блюстителем порядка: я говорил ему правду, а им это никогда не нравилось. Вот он с коллегами и решил закрыть меня в камере предварительного заключения на весь праздник. Но мне повезло, что вмешались друзья, и я все же встретил Новый год в кругу близких и родных».

Анастасия Даугуле, ведущая программы «Утро с Интером»: «Однажды встречала Новый год в поезде. Мне очень нужно было попасть в другой город, но билетов на нужные даты не было. Так я очутилась в поезде, который отправился в десять вечера 31 декабря. Из багажа у меня были только бутылка шампанского и шоколадка. В поезде было всего семь пассажиров. Как его вообще пустили с такой загрузкой? Проводник исчез сразу после отправления. А одинокие пассажиры бродили по составу, заглядывая в пустые купе. Так мы все нашлись и собрались вместе: совершенно разные люди, которых судьба собрала в новогоднюю ночь в таком странном поезде. И это был один из самых веселых праздников в моей жизни! Мы, случайные попутчики, пели, танцевали, закусывали «Сникерсами» и расстались настоящими друзьями».

Monatik: «Для меня самым необычным празднованием стала встреча 2018-го года. Впервые за шесть лет я встретил Новый год с семьей! Очень соскучился по празднику в кругу родных».

Ани Лорак: «Однажды у меня было выступление аккурат в новогоднюю ночь. И Новый год наступил в тот момент, когда я была на сцене. Вместе со зрителями в зале я загадывала желания под бой курантов. Было замечательно и необычно!»

Артем Позняк, ведущий детективного цикла «Вещдок»: «Как-то 31 декабря я на машине ехал из Киева в Днепропетровск, чтобы встретить Новый год с семьей. Но вместо этого встретил его в одиночку на трассе возле указателя «Диканька», где у меня заглох автомобиль! Любопытно, что машина чудесным образом сама завелась минут через 15 после наступления Нового года».

Макс Барских: «Прошлый Новый год я встречал в Беларуси. Тогда за один праздничный вечер я выступил на трех сценах! Мы ездили с одного концерта на другой, отмечая Новый год с шампанским в руках на заднем сидении автомобиля. Это было тяжело, но в то же время и очень весело».

Вера Борсук, ведущая проекта «Правила выживания»: « Однажды мое празднование Нового года едва не сорвалось из-за торта! Дело было в студенческие годы: 31 декабря я собиралась ехать в родной Кременчуг, чтобы встретить праздник в кругу родных. Решила для них испечь торт. Представляете – в общежитии! (Смеется.) Да так забегалась на кухне, что совсем забыла о времени. Потом собралась за считанные секунды, выбежала, но… увидела хвост поезда. К моему удивлению, я была такая не одна, на платформе стояли несколько девчонок и плакали: они тоже опоздали. Я решила не сдаваться: взяла сумки, торт и побежала на маршрутку. Конечно, мест свободных не было, но я таки уговорила водителя меня взять. И Новый год я все же встретила с родными, и мы все вместе с удовольствием съели виновника моего опоздания!»

Андрей Дромов, ведущий программы «Готовим вместе»: «Самая неожиданная встреча Нового года случилась со мной в Англии, в городе Ньюпорт. Тогда я работал коком на пароходе и к празднику готовил пир на весь экипаж: запеченные поросята, фаршированная рыба, холодец… В общем, все, о чем мечтают моряки, находясь вдали от дома. Двое суток я провел на кухне и очень устал. Решил прилечь перед Новым годом на часок и… проспал его!»

Анатолий Бондаренко, ведущий программы «Жди меня. Украина»: «Мы с друзьями решили встретить один из Новых годов в Арабских Эмиратах. В отеле к празднику подготовили специальное шоу, и мы как раз получили столик в самом центре зала, где оно проходило. И в самый важный момент, когда пробило 12 ночи, на нас обрушилось такое огромное количество воздушных шариков, что нас накрыло с головой – мы просто перестали видеть друг друга. Было очень неожиданно и здорово!»

Телеканал «Интер» приглашает зрителей встретить 2019 год без форс-мажоров, радостно и весело, в компании любимых артистов. Не пропустите – 31 декабря в 22:30 большой новогодний концерт «На Интере – Главная елка страны».