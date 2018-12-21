Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО

НАТО не готова к расширению за счет Украины, как и Украина не готова к членству в альянсе. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.



"Украина еще не готова к членству в НАТО. И НАТО тоже не готова достичь консенсуса по включению в свой состав Украины", - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в газете "День".



При этом спецпредставитель подчеркнул необходимость активизации усилий в этом вопросе. "Мы бы хотели увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двухсторонних договоренностей", - сказал Волкер, отметив, что США поддерживают будущее членство Украины в альянсе.



Отвечая на вопрос о военной помощи Киеву, $250 млн которой должны быть выделены через американский Конгресс, он сказал, что, вероятнее всего, о таком решении будет сообщено в начале 2019 года. "Допускаю, что о первом транше военной помощи Конгресс сообщит в начале года", - сказал он, добавив, что это коснется "возможностей Военно-морских сил, противовоздушной обороны". Второй транш, добавил Волкер, "будет предоставлен позже - в следующем году".



Он подтвердил, что стороны будут "координировать свои действия" в вопросе потребностей украинской стороны в области обороны.

