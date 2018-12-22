За сутки от гриппа умерло 2 человека в Киеве

За последние сутки в Киеве в инфекционном корпусе Александровской больницы умерли два человека, передает УНН со ссылкой на главного врача-инфекциониста Александровской больницы Ольгу Голубовскую.



"Вот началось ... У нас в клинике уже две смерти от гриппа за сутки, у всех групп типа А. Он был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу", - написала врач на своей странице в Facebook.



Также, Ольга сообщила, что больные были из группы риска, то есть были особенно уязвимы к этому штамму вируса. Они имели сахарный диабет. У одного из умерших его только обнаружили при поступлении в больницу. Также, пациенты обратились за помощью на 5-й день болезни, что по словам врача является очень поздним сроком, когда следует обращаться за помощью.

