Госдеп США решил увеличить финансовую помощь украинским военным

Госдепартамент США решил направить дополнительные 10 миллионов долларов военно-морским силам Украины после происшествия в Черном море, в ходе которого Россия захватила три украинских судна и задержала моряков.



«Мы делаем это солидарно с Литвой и Великобританией, которые также решили увеличить поддержку безопасности на Украине», — заявили в Госдепе, призвав Россию «немедленно вернуть Украине задержанные суда и задержанных моряков».



В 2019 году США планируют потратить 250 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

