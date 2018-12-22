Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда страна сможет вступить в Евросоюз. Об этом он сказал во время интервью российскому каналу RT.



Кравчук считает, что в ближайшее время рассчитывать на вступление в Евросоюз не стоит. "Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет", — сказал он. При этом Кравчук также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.



"Об успехах европейской интеграции сегодня говорить рано. Есть перспектива, то есть, открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны у себя провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдёт времени. Но дорога открыта, это очень важно", — добавил он.

