США считают законным задержание в Канаде финдиректора Huawei

Соединенные Штаты считают законным задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и одновременно с этим выражают обеспокоенность задержанием в Китае двух граждан Канады. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.



"Канада, страна, придерживающаяся принципов верховенства закона, проводит справедливое, непредвзятое и прозрачное судебное разбирательство в отношении госпожи Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei", - утверждается в документе. "Канада уважает свои международные правовые обязательства, соблюдая договор об экстрадиции с Соединенными Штатами. Мы разделяем приверженность Канады верховенству закона, как основе всех свободных обществ, и мы будет защищать и поддерживать этот принцип", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента. "Мы также выражаем глубокую обеспокоенность задержанием властями Китая двух граждан Канады, которое произошло ранее в этом месяце, и призываем к их немедленному освобождению", - отмечается в заявлении.



На прошлой неделе власти Китая задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а позже сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Предположительно, он помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу для национальной безопасности Китая.



Это произошло вскоре после задержания властями Канады 1 декабря в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 11 декабря постановил выпустить финдиректора Huawei под залог до ее экстрадиции в США. Мэн Ваньчжоу своей вины не признала.

