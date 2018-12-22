Интернет-СМИ обяжут иметь украиноязычный интерфейс

Верховная Рада Украины планирует обязать все интернет-издание иметь украиноязычную начальную страницу, а интерфейс обязательно должен быть переведен на украинский. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.



"Интернет-издание должны открываться и первая страница должна быть украинской. Интерфейс весь должен быть переведен на украинский язык. Это не запрещает иметь на других языках тексты, но и страница, которая открывается, когда вы заходите в интернет должна открываться на украинском языке", - сказал Княжицкий.



В случае принятия законопроекта №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" печатные средства массовой информации, по словам нардепа, обязаны будут печататься на украинском, или иметь тираж на украинском языке рядом с другим языком.



"Или украинский, или должны еще тираж печатать на украинском и тогда можете на то другом языке", - отметил Княжицкий. 1

