Во время несения службы застрелился полицейский

Вчера, 21 декабря, возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружено мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции, который находился на службе. Об этом сообщили УНН в полиции.



Работника полиции было обнаружено лежащим на земле с огнестрельным ранением в правую височную область головы.



По факту гибели полицейского открыто уголовное производство по ст.115 КК Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

