В Казахстане женщина оштрафована на $1,3 тыс. за коробку конфет в подарок чиновнику

Жительницу Петропавловска на севере Казахстана суд приговорил к штрафу в 481 тыс. тенге ($1,3 тыс.) за подаренную чиновнику коробку конфет, сообщила пресс-служба Госагентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.



"Постановлением специализированного административного суда Петропавловска Северо-Казахстанской области некая гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения выразившегося в предоставлении незаконного материального вознаграждения в виде конфет Rafaello стоимостью 600 тенге главному специалисту отдела администрирования акцизов управления администрирования косвенных налогов Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области", - говорится в сообщении Госагентства, распространенном в субботу.



По данным ведомства, женщина "подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 481 тыс. тенге в доход государства".



К такому же штрафу приговорен житель Северо-Казахстанской области, который подарил в преддверии декабрьских праздников двум сотрудникам департамента статистики торты, стоимость которых по отдельности не превышает 3 тыс. тенге.



Агентство по делам госслужбы призывает граждан страны в преддверии Нового года "отказаться от привычек благодарить госслужащих за оказываемые государственные и иные услуги".



"Если стоимость вознаграждения либо подарка превышает два месячных расчетных показателя (4 тыс. 810 тенге), то в этом случае рассматривается уголовная ответственность лица, предоставляющего вознаграждение либо подарок", - напомнили в ведомстве.

