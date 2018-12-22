За год богачи потеряли более 500 млрд долларов

В течение 2018 года суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 млрд долларов. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.



Как отмечает агентство, по последним данным, вследствие снижения стоимости акций целого ряда компаний совокупное состояние полусотни богатейших людей на планете сократилось до $4,7 трлн. При этом в первой половине 2018 года этот показатель достигал рекордных $5,6 млрд из-за благоприятной ситуации на рынках.



Так, глава корпорации Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, в сентябре увеличил свое состояние до рекордных $168 млрд. Между тем, согласно последним оценкам, совокупная стоимость принадлежащих ему активов сократилась до $115 млрд.



Как констатирует агентство, неудачным год был для главы компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марка Цукерберга. Он с января потерял $23 млрд. Его состояние оценивается в настоящее время в $49,7 млрд.



В материале отмечается, что в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера из США. В течение года их состояние сократилось в общем сложности на 5,9%.



В список 500 самых состоятельных людей планеты входят 128 миллиардеров из азиатских стран. Их совокупный капитал в течение года сократился на $144 млрд. Больше всех потерял китайский бизнесмен, владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь - $11,1 млрд.



В течение года сократилось состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. В частности, $17 млрд потерял немецкий предприниматель Георг Шеффлер и его семья.



В числе предпринимателей, для которых год был особенно неудачным, агентство называет мексиканского миллиардера Карлоса Слима, состояние которого оценивается в $53,9 млрд, а также владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортегу (состояние - $59,2 млрд).



В данный перечень также включен бразильский инвестор Жорже Паулу Леманн, его капитал сократился на $9,8 млрд до $19,8 млрд.

