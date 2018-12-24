Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне

В праздничное время в Барселоне может произойти теракт. Об этом сообщило Twitter бюро консульских дел Госдепартамента США. «Рекомендуется повышенная осторожность в местах движения автотранспорта, включая автобусы, в районе Лас Рамбла в Барселоне во время Рождества и Нового года. Террористы могут атаковать без или почти без предупреждения, их цели — туристические достопримечательности, транспортные узлы и другие публичные места», — говорится в сообщении.

Бюро занимается информированием американских граждан об опасностях, которых стоит ожидать в заграничных поездках. Как сообщает испанское издание Observador, избегать стоит также площади Каталонии и площади Портала де ла Пау, а особенную бдительность проявлять на Рождество.



В августе 2017 года в Барселоне произошла серия автомобильных терактов, один из них — на улице Ла Рамбла. В результате всех атак погибли 16 человек и пострадали около 130.



Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По версии правоохранителей, в экстремистскую ячейку, которая стоит за этими терактами, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.

