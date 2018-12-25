РПЦ попопытается повлиять на "ситуацию в Украине"

Русская православная церковь продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью RT 24 декабря..



Для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви "не приведет к решению религиозной ситуации в стране и гражданскому миру".



"Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса", - сказал Легойда.

