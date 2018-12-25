Пользователи iPhone пожаловались на проблемы со связью после обновления iOS

Пользователи iPhone по всему миру сообщили о проблемах с сотовой связью после того, как Apple обновила операционную систему iOS до версии 12.1.2, сообщает Forbes.



После обновления у пользователей пропал доступ к мобильной связи. С проблемами столкнулись жители стран в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии. Больше других пострадали пользователи из США и Индии.



Представители Apple в твиттере службы поддержки просят пользователей перезагрузить устройство и обновить настройки мобильного оператора, но, судя по ответам пользователей, это не помогает.

