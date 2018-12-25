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Где отыскать крупную сумму денег?
Когда человеку нужно найти небольшую сумму денег, то на помощь приходят друзья, дополнительный заработок, или сокращение расходных статей бюджета. Другое дела, когда речь идет о крупной сумме которую вероятнее всего получит, оформляя заём.
Наиболее распространенными способами кредитования крупной суммы являются банки и микрофинансовые организации (МФО). Они удобны тем, что взять кредит онлайн на карту можно за 15 минут. Ниже будут рассмотрены преимущества и недостатки каждого из двух видов кредитования.
Банковский кредит
Обращение за займом в банк обязывает человека затрачивать дополнительные временные ресурсы на подготовку документов для подачи заявки на кредит, на поездку в одно из отделений банка и планирование похода в зависимости от графика работы учреждения, на ожидание решение банка о выдаче денег. В среднем окончательное решение по кредиту принимается в течение недели, но в некоторых банках проверка может затягиваться и на несколько недель из-за запроса в УБКИ.
Одними из самых популярных банковских учреждений, предоставляющих кредиты населению являются:
- ПриватБанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Альфа-Банк Украина
- КредоБанк
- Идея-Банк
Суммы займа для физических лиц устанавливаются каждым банком разные, и в среднем составляют от 1 до 300 тысяч гривен. Во многом будет играть положительная кредитная история, а значит отсутствие у заемщика просрочек и задолженностей по кредитам.
Кредит в МФО
Отсутствие возможности получить крупную сумму кредита в МФО является глубоким заблуждением. Постоянным клиентам компании предоставляют займы до 15 тысяч гривен и больше на срок до 30 дней. При условии возврата всей суммы долга в оговоренный срок, кредит может быть взят повторно неограниченное количество раз, а также сумма может увеличиваться в разы. Ограничение суммы распространяется только на первые займы, но на первый кредит, как правило всегда применяются льготные процентные ставки в 0,01% в сутки.
Самыми популярными МФО, выдающими онлайн займы на карту в Украине являются:
- MoneyVeo
- Dinero
- Miloan
- TopCredit
- MyCredit
Для получения кредита достаточно предоставить паспорт и ИНН. Процедура проста и понятна, а также безопасна. После отправки заявки на кредит решение принимается в течение 10-15 минут. После одобрения кредита заемщик отмечает свое согласие с условиями кредитного договора и получает заём на банковскую карту.