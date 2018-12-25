В крови Джона Джонса нашли допинг

В допинг-пробе экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса обнаружены следы анаболического стероида туринабола, информирует MMA Junkie.



Из-за этого Атлетическая комиссия Невады должна провести расследование, но у нее недостаточно времени, поэтому руководство промоушена перенесло турнир UFC 232, в главном поединке которого Джон сразится с Александром Густафссоном за вакантный титул организации в полутяжелом весе, из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Дата соревнований осталась той же – 29 декабря.



Шоу переносится для того, чтобы расследование провела Атлетическая комиссия Калифорнии, которая ранее вернула Джонсу временную бойцовскую лицензию.



"Пикограмм – это одна триллионная грамма. Если вы положите одну крупинку соли на стол и разделите на 50 миллионов кусочков, один из них будет пикограммом.



Это не нарушение анти-допинговой программы. Джонса допустили к бою в рамках программы USADA", – сказал вице-президент UFC Джефф Новицки.



Новицки также заявил, что по информации USADA, у Джонса могли обнаружить остатки вещества, найденного в его организме еще в 2017 году. Тогда спортсмен схлопотал отстранение от боев на 15 месяцев.

