Среди дельфинов есть хипстеры – ученые

У черных дельфинов есть разные диалекты. К такому выводу пришли ученыеиз американского Океанографического института Вудс-Хоул, сообщает Daily Mail.



По данным исследователей, в каждой подгруппе черных дельфинов есть свой особенный диалект, который разделяет животных на отдельные сообщества.



Особи из групп с различными диалектами избегают встреч друг с другом.По словам ученых, подобное поведение похоже на общение между хипстерами и яппи.



"Это как если бы в одной школе учились хипстеры и яппи, у каждой группы был свой сленг", – рассказывает один из авторов исследования Эми Ван Сиз.

