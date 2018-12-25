МИД РФ прокомментировал готовящиеся провокации в Донбассе

Москва считает, что агрессивная риторика Киева, свидетельствующая в том числе о возможной подготовке провокаций, укладывается в нынешнюю линию украинского руководства и направлена на эскалацию напряженности, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

В Москве допускают, что в ближайшие дни украинские военные могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, заявил МИД. В то же время в России видят, что Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения, помимо проведения наземной операции, сказано в комментарии.



"Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации "экспертов" о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ", - заявляют в российском ведомстве.



Москва обратила внимание, что на днях начальник главного управления связи и информационных систем украинского генштаба Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы.

"Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве", - заявили в МИД России.



Во внешнеполитическом ведомстве допускают, что находящиеся на Украине представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций вооруженных сил Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации этой операции.



"Все это укладывается в линию нынешнего политического руководства Украины, направленную на искусственную эскалацию напряженности в отношениях с Россией, прежде всего, в момент набирающей силу предвыборной кампании", - заявляют в МИД РФ.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

