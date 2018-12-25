Маломуж: скоро не останется документов о том, что "Крым украинский"

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что выгодные для Киева положения договора о дружбе с Россией отменять не стоило, поскольку без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".



Он отметил, что президент Украины, МИД страны и другие органы при подготовке этого соглашения ставили вопрос о "четком определении границ" государства, включая Крым.



"Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса", – заявил Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред".



Ранее в декабре Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Действие документа прекратится с апреля 2019 года.



Этот документ вступил в действие 1 апреля 1999 года на 10-летний срок с автоматическим продлением при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

В Кремле сомневаются, что инициатива Порошенко принесет пользу украинцам, и назвали решение киевских властей опрометчивым.

