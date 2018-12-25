В ОБСЕ боятся обострения на востоке Украины

В настоящее время на Украине, предположительно, нет политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе. Также существует опасность обострения отношений между Москвой и Киевом. Об этом говорится в интервью генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера немецкой газете Neue Zürcher Zeitung.

"Сейчас попросту нет политической воли для установления мира", - отметил Гремингер. По его мнению, "нормандская четверка" (Россия, Германия, Франция и Украина) также пока не может придать необходимых политических импульсов усилиям по урегулированию конфликта.



"Россия и Украина должны наконец отказаться от логики "Око за око, зуб за зуб", - констатировал генсек ОБСЕ. Он призвал Москву освободить задержанных украинских моряков и передать Киеву корабли, конфискованные во время инцидента в Керченском проливе.



Гремингер высказал беспокойство по поводу ситуации с безопасностью в Европе в целом. Он указал на дефицит доверия в отношениях между Россией, с одной стороны, и США и другими странами Запада, с другой.



"Мы должны во что бы то ни стало снова взять под контроль военные риски и сократить их", - считает генсек ОБСЕ.

