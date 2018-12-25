Психологи выявили новое отклонение - “похмельный стыд"

Оно известно также как шеймовер (комбинация английских слов shame и hangover - похмелье и стыд), передает BBC. Согласно статистике, только 23% человек не страдают от похмелья. Остальные же рискуют столкнуться с "похмельным стыдом". Также в опасности находятся люди со сниженным уровнем серотонина. Данное отклонение характеризуется появлением на утро после употребления спиртного чувства стыда, беспричинной тревоги, паранойи. Во многом отклонение похоже на клиническую депрессию.



Эксперты объясняют симптомы работой ацетальдегида и серотонина ("гормона счастья"). Здесь действует простая химия: в теле алкоголь превращается сначала в ацетальдегид (очень токсичен), а затем в уксусную кислоту. Ацетальдегид переживает дальнейшее расщепление - на уксусную кислоту, а затем на воду и углекислый газ. Правда, это происходит не одномоментно - некоторое время токсин остается в крови.



Комментирует директор Медицинского центра в Марьино, нарколог Александр Терентьев: "Происходит сгущение крови из-за агрегации эритроцитов. Красные кровяные тельца прилипают друг к другу. Кровь таким образом сгущается, возрастает нагрузка на сердце. Это происходит и в капиллярах головного мозга". В результате мозг начинает страдать от нехватки кислорода и излишков углекислого газа. Это дает характерное для похмелье физическое недомогание.



Что касается психических симптомов, эксперты винят во всем серотонин. Он относится к веществам, которые передают импульсы между нейронами мозга, а также от нейронов к мышцам или клеткам органов. Серотонин контролирует работу кишечника, участвует в реакциях тошноты и диареи, стимулирует рецепторы, отвечающие за сон и пробуждение, сужает артерии.



"В мозге серотонин регулирует тревожность и радость и отвечает за настроение. Низкий уровень гормона связывают с депрессией, а слишком высокий приводит к галлюцинациям и нервно-мышечным нарушениям. Думаю, что "похмельный стыд" характерен далеко не для всех, а преимущественно для людей, которым изначально присущи такие черты, как робость, застенчивость, неуверенность, психоэмоциональная ранимость, заниженная самооценка, ориентировка на мнения окружающих и различные проявления социальной фобии.



Эти особенности, помимо прочего, тоже связывают со сниженным уровнем мозгового серотонина. Для таких людей алкоголь, стимулируя выброс серотонина, на начальных этапах является своего рода адаптогеном, психосоциальной защитой, и позволяет чувствовать себя комфортно в ситуациях общения", - поясняет кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог из медицинского центра "Клиника на Садовом" Вадим Колобов.



Снизить риск "похмельного стыда" возможно, если создать комфортную обстановку, не опохмеляться, использовать дыхательные практики, общаться с близкими людьми. Важно и питание. К примеру, в яйцах, молочных продуктах, диетических мясных продуктах и зерновых содержится триптофан. Эта аминокислота способствует выработке серотонина. Аналогичный эффект производят солнечные ванны и в целом позитивный настрой.

