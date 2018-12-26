В честь фильма "Хищник" выпустили кровавую анимацию

Киностудия 20th Century Fox выпустила короткометражный мультфильм "Хищник", посвященный выходу на цифровых носителях одноименной ленты. Еще одним поводом для выпуска анимации стали грядущие Рождественские праздники. Ролик был опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox.



В мультфильме "Хищник" ведет охоту на оленей и эльфов в лагере Санта-Клауса. Они, в свою очередь, пытаются противостоять ему.



Известно, что фильм "Хищник" вышел на экраны в сентябре этого года. В главных ролях в нем снялись Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн.





