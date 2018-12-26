Анализ показал, кому не грозит прожить долгую жизнь

Университет Дьюка сделал неутешительный прогноз: среди представителей поколения Х и миллениалов ожидается снижение продолжительности жизни и повышение риска преждевременной смерти, пишет "Lenta.RU".



Согласно исследованию, долголетие не грозит людям, которые сейчас находятся в возрасте 38-45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27-37 лет (раннее поколение Y или миллениалы). Так как представители поколения X и миллениалы столкнулись с мировым финансовым кризисом в 2008 году, испытывали трудности в поиске работы, их здоровье подорвалось.



В этой группе основными причинами смерти являются самоубийства, передозировка наркотиками, злоупотребление алкоголем, диабет, рак и ДТП. Притом, среди людей, родившихся в середине прошлого века, также высок риск смерти от наркотиков, ДТП, убийств, самоубийств, ВИЧ и ХОБЛа.

