Названы новые сроки сноса Шулявского моста

Шулявский путепровод в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции. Об этом в среду, 26 декабря, рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян, сообщает сайт города Киева.



"Работы ведутся, хотя мы немного отстаем от первичного графика, он был скорректирован. Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы… Работы по демонтажу начнутся после полного перекрытия движения весной 2019 года. По нашим расчетам, демонтаж будет продолжаться около трех месяцев", - рассказал замглавы КГГА.



Давтян отметил, что одновременно с закрытием Шулявского моста запустят объезд соседними улицами по уже объявленным схемам.



На данный момент восстановлено асфальтобетонное покрытие (в нижних слоях) части съезда с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей части съезда с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезда с проспекта Победы на улицу Александра Довженко. Также ведутся работы по демонтажу киосков.

