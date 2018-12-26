В Укравтодоре сообщили, на каких трассах до сих пор затруднено движение

По состоянию на сейчас на дорогах Украины остаются 4 участка с осложненным или заблокированным из-за непогоды движением - проезд по ним восстановят к 15.00. Об этом сообщил начальник управления содержания дорог Укравтодора Олег Федорченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"На сегодняшний день наиболее сложные участки: в сторону Киева со стороны Полтавы движение идет. Опять остановилось (движение - ред.) в населенные пункты под Пирятином из-за некорректного поведения одного из водителей. В сторону Полтавы из Киева движение пока сдерживается Нацполициею в пункте Красногоровка. Ожидается, что часа через два-три движение пойдет в спокойном режиме", - отметил он.



По его словам, на участке дороги М13 Кропивницкий-Кишенев движение частично ограничено - идет в одну полосу. До 13.00 дорога должна быть расчищена. Так же движение идет в одну сторону на трассе М08 между Полтавской и Черкасской областями. При этом он добавил, что проезд по дорогам государственного значения обеспечен.



"Проезд в каждом направлении ожидается сегодня по дорогам общего пользования не позднее 14-15 часов", - добавил он.

