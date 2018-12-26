Супрун рассказала, что голова и спина не могут болеть из-за магнитных бурь и непогоды

Магнитные бури в большинстве случаев не влияют на состояние здоровья и самочувствие человека. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



По ее словам, многие люди жалуются на мигрени и сильную головную боль в период магнитных бурь, однако подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы, нет. Однако геомагнитные бури могут влиять на риск возникновения инсульта в определенных группах. Механизм этой связи требует дополнительных исследований.



Кроме того, глава Минздрава сообщила, что, согласно исследованиям, погода не влияет на боль в спине и суставах. Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Изменение атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков, согласно данным ученых, не влияют на появление болей в спине. Однако некоторая связь между болью в суставах и погодой все же есть. Нехватка серотонина, возникающая при плохой погоде, способна ухудшать чувствительность к боли в давно больных суставах.



"Есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы влияния. Например, холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, что облегчает инфицирование вирусами. Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут повлечь возникновение определенных болезненных состояний, а их резкая смена может негативно повлиять на защитные функции организма", - добавила Супрун.

