Въезд в Полтавскую область из-за заторов закроют для всех видов транспорта

Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта с 14.00 среды в связи с заторами, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".



"В связи с заторами с 14.00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта", - говорится в сообщении "Укравтодора" на странице в Фейсбуке.



В настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг. Сложная ситуация сохраняется на автодороге М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

