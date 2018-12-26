В столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей

неделей на 4,5%. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.



В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 37,2%.



"В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 537,5 и ниже эпидемического порога на 37,2%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 51-й неделю эпидсезона зарегистрировано 15927 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,5%", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



По его словам, рост заболеваемости произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболело взрослых - 5743 человека против 5206 за 50-ю неделю (рост на 10,3%), детей - 10 184 против 10 030 (рост на 1,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 63,9%.



Поровозник добавил, что за 51-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 269 человек, из них 212 - дети.

